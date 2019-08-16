Спасатель в Болгарии избил россиянку

На одном из пляжей Болгарии 50-летняя туристка из Москвы была избита спасателем. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как стало известно, женщина получила за то, что что заплыла за буйки. Женщина не намерена прощать иностранного обидчика и хочет привлечь его к ответственности.

Уточняется, что спасатель несколько раз ударил россиянку по лицу во время того, когда она выходила из воды.

Сообщается, что в результате нападения женщина потеряла сознание.

Как отмечается, сейчас женщина уже в Москве. У нее зафиксированы перелом носа и травма головы.

При этом перед отъездом из Болгарии она написала заявление по факту случившегося.