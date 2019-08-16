Стало известно, как пилот А321 отреагировал на награду

Жена летчика самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова Наталья рассказала сайту Ura.ru о том, как муж отреагировал на новость о награждении.

По ее словам, он — очень скромный человек, поэтом данное известие встретил молча.

«Я сама прервала его молчание, словами «Горжусь тобой!»», — поделилась Наталья.

До этого он уже заявлял, что не считает себя героем. Юсупов пояснял, что в момент ЧП он выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров и экипаж.

Ранее А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле.