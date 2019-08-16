Самолет приземлился в Краснодаре из-за дебошира, пытавшегося разбить иллюминатор

Самолет, который направлялся по рейсу Тель-Авив–Санкт-Петербург, был вынужден совершить экстренную посадку в Краснодаре из-за дебошира, пытавшегося разбить иллюминатор. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее данным, пассажир в ходе полета вел себя грубо и агрессивно, ругался, а также попытался разбить иллюминатор головой.

Как стало известно, это был 32-летний житель Кировска Ленинградской области.

Отмечается, что мужчину отправили в линейный отдел полиции. Его арест продлится пять суток.

Уточняется, что пока в адрес авиадебошира составили протокол об административном правонарушении.

По словам Волк, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении данного пассажира.

Ранее авиадебошир погиб на борту самолета, летевшего по рейсу Москва-Симферополь.