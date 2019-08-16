Ученые назвали июль самым жарким месяцем в истории

Ученые Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) назвали прошедший июль самым жарким месяцем в истории. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что в июле были зафиксированы новые рекорды жары, а высота льдов в Арктике и Антарктиде достигла исторического минимума.

Согласно результатам исследования, средняя температура на планете в этом месяце значительно превосходила показатели прошлых лет.

Уточняется, что июль 2019 года оказался жарче июля 2016 года, когда был установлен предыдущий рекорд.

Ученые пояснили, что второй месяц лета оказался аномально жарким во всем мире, кроме России и Скандинавии.

Ранее сообщалось, что синоптики сообщили о холодных выходных в Москве.