Немецкий детектив вновь обратился в прокуратуру с доказательствами по МН17

Расследовавший крушение малазийского Boeing МН17 немецкий детектив Йозеф Реш повторно обратился с открытым письмом к международному следствию во главе с прокуратурой Нидерландов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Реш готов публично представить Совместной следственной группе (ССГ) доказательства по делу, при этом он не против других прозрачных мер обнародования имеющейся у него информации.

Реш также сообщил, что его информатор осведомлен о выбранной процедуре и не боится гласности. Клиент следователя желает публичного обнародования информации.

Ранее сообщалось, что детектив заявил о готовности обнародовать данные о крушении МН17.