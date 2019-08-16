Командир аварийно севшего в Подмосковье А321 застеснялся публичности

Командир экстренно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов сказал, что стесняется своей известности, которую он получил после аварии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он испытывает смущение, когда ему пишут незнакомые люди и называют его героем.

Пилот также отметил, что не боялся совершить экстренную посадку самолета, когда понял, что двигатели лайнера отказали.

«Боязни и страха не было. Видел перед собой кукурузное поле. Надеялся, что сядем более-менее мягко», — подчеркнул Юсупов.

Ранее сообщалось, что экипажу аварийно севшего в Подмосковье самолета выплатят премии.