В Крыму автомобиль упал в ущелье

В Крыму автомобиль сорвался в ущелье. Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций республики, передает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел на мысе Меганом на юго-востоке Крыма.

По информации ведомства, автомобиль Chevrolet Niva был найден в труднодоступном участке на расстоянии около 200 метров от грунтовой дороги.

Уточняется, что в машине находился мужчина, который погиб в результате происшествия.

В настоящее время ведется расследование случившегося.

Ранее сообщалось, что автобус сорвался с обрыва под Новороссийском.