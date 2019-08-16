В Крыму автомобиль упал в ущелье
close
В Крыму автомобиль сорвался в ущелье. Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций республики, передает РИА «Новости».
Отмечается, что инцидент произошел на мысе Меганом на юго-востоке Крыма.
По информации ведомства, автомобиль Chevrolet Niva был найден в труднодоступном участке на расстоянии около 200 метров от грунтовой дороги.
Уточняется, что в машине находился мужчина, который погиб в результате происшествия.
В настоящее время ведется расследование случившегося.
Ранее сообщалось, что автобус сорвался с обрыва под Новороссийском.