Госпитализировали второго пилота аварийно севшего в кукурузном поле А321

Второго пилота Георгия Мурзина, который аварийно посадил пассажирский самолет А321 в кукурузном поле в Подмосковье, срочно госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора «Уральских авиалиний» Кирилла Скуратова.

По его словам, пилота увезли в больницу, так как у него выявили ушибы груди.

«Он в больнице, с ним все будет нормально», — добавил Скуратов.

Авиалайнер совершил экстренную посадку 15 августа в кукурузном поле из-за стаи чаек, которая попала в двигатель. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. 76 пассажиров обратились за медицинской помощью, 19 из них – дети.

Ранее сообщалось, что командир аварийно приземлившегося А321 вернулся в Екатеринбург.