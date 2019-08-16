Глава Минприроды предложил пересмотреть права губернаторов после лесных пожаров

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин предложил пересмотреть права губернаторов в вопросах лесной охраны. Об этом сообщается на сайте Минприроды.

Согласно документу, предлагается повысить уровень принятия решения в вопросах по установлению зон контроля лесных пожаров с регионального до федерального. На данный момент решение о тушении принималось губернаторами.

Кроме того, необходимо исключить возможность самостоятельного изменения границ установленных зон на региональном уровне. Это также касается примыкающих к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) России федерального значения, а также к государственной границе РФ.

Отмечается, что в этом году были зафиксированы случаи, когда не тушили пожары в лесах рядом с ООПТ, что оборачивалось угрозой для уникальных природных территорий.

Еще одно предложение касается повышения эффективности охраны лесов от пожаров. Для этого нужно разделить понятия «лесная охрана» и «лесной надзор», а также их обязанности.

Ранее сообщалось, что правительство пересматривает зоны контроля из-за пожаров в Сибири.