Туристы из России раскрыли, на каких курортах они заводят романы

Большинство российских туристов заводят романтические знакомства на черноморских курортах России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Турция и Таиланд оказались немного менее популярными местами для новых романов.

Причем, как уточняется, женщины заводили романы в Турции так же часто, как на отечественных курортах — 25%. Мужчины же реже находили спутницу в турецкой стране.

При этом мужчины заявили, что нередко заводили романтические отношения в Азии: 15% в Таиланде. Среди женщин только 8% имеют схожий опыт.

Четвертое место занял Кипр. 10% мужчин и 9% женщин находили себе пару в этом государстве во время курорта.