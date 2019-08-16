Шесть сел отрезаны паводком из-за подъема уровня воды в Приморье

В Краснодарском районе Приморья ограничено транспортное сообщение с шестью селами из-за повышения уровня воды после сильных дождей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию края.

Как отмечается, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Красноармейском районе.

Именно там отрезаны такие села, как Саровка, Новокрещенка, Покровка, Измайлиха, Метеоритное, Лимонники.

«Подъезд к этим населенным пунктам пока невозможно восстановить из-за подъема воды», — говорится в сообщении администрации края.

Ранее синоптики предрекли большое наводнение в Приморье из-за тайфуна.