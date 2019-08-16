Пастора арестовали за поцелуи с 15-летним мальчиком в США

Во Флориде арестовали 44-летнего пастора после того, как он поцеловал 15-летнего мальчика. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, Морис Дейв Лин предложил подростку помочь в покупке школьных принадлежностей.

После этого они пришли в дом мальчика, где пастор поинтересовался, есть ли дома кто-нибудь из взрослых.

Услышав отрицательный ответ, пастор принялся целовать подростка. А после заявил, что в следующий раз вступит с ним в сексуальный контакт.

Уточняется, что судья назначил за освобождение Дейва Лина залог в размере $75 тыс.

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