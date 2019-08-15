Специалисты назвали продукты, которые помогают предотвратить рак
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Популярный медик Уильям Ли представил список продуктов, которые могут снизить риск развития онкологических заболеваний, сообщает ФАН.
По его мнению, больше всего помогают овощи, особенно томаты. В них содержится пигмент ликопин, который тормозит мутацию здоровых клеток в организме и предотвращает развитие заболевания.
Специалисты из Австралии и Дании сообщают, что помогают в борьбе с раком продукты, содержащие флавоноиды, которые являются мощными антиоксидантами. Это зеленый чай, цитрусовые, петрушка, черника, арахис и темный шоколад. Рекомендуемое количестве потребляемых флавоноидов — 500 мг в день.
Ранее ученые назвали продукты, защищающие курильщиков от рака.