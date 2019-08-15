Специалисты назвали продукты, которые помогают предотвратить рак

Популярный медик Уильям Ли представил список продуктов, которые могут снизить риск развития онкологических заболеваний, сообщает ФАН.

По его мнению, больше всего помогают овощи, особенно томаты. В них содержится пигмент ликопин, который тормозит мутацию здоровых клеток в организме и предотвращает развитие заболевания.

Специалисты из Австралии и Дании сообщают, что помогают в борьбе с раком продукты, содержащие флавоноиды, которые являются мощными антиоксидантами. Это зеленый чай, цитрусовые, петрушка, черника, арахис и темный шоколад. Рекомендуемое количестве потребляемых флавоноидов — 500 мг в день.

Ранее ученые назвали продукты, защищающие курильщиков от рака.