Французское бюро в сфере безопасности авиации присоединится к расследованию ЧП с А321

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации подключится к изучению инцидента с самолетом Airbus A321 «Уральских авиалиний», сообщает ТАСС.

Уточняется, что завтра, 16 августа, на место происшествия прибудут специалисты, а также представители компании Airbus и производителя авиационных двигателей CFM Internation.

Самолет А321 совершил аварийную посадку в поле возле аэропорта Жуковский. Предположительно, критическая ситуация возникла в результате попавшей в двигатели самолета стаи птиц.

Ранее сообщалось, что пассажирам аварийно севшего в Подмосковье А321 выплатят по 100 тыс. рублей.