Умер Юрий Симонов

В возрасте 97-лет умер Доктор географических наук, профессор кафедры геоморфологии и географии географического факультета МГУ и академик РАЕН Юрий Симонов. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МГУ.

Сообщается, что Симонов ушел из жизни в возрасте 97 лет.

Как известно, профессор создал выдающуюся школу геоморфологов в МГУ.

Отмечается, что его работы ценили как в России, так и за рубежом.

Согласно поступившей информации, прощание с Симоновым пройдет в понедельник, 19 августа. Оно начнется в 11:30 и состоится в морге 1-й Градской больницы.