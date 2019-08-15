Пассажирам аварийно севшего в Подмосковье А321 выплатят по 100 тыс. рублей

Всем пассажирам аварийно севшего в Подмосковье А321 будет выплачена компенсация в размене 100 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя генерального директора ОАО «Рампорт Аэро» Евгения Солодилина.

Уточняется, что воздушное судно принадлежало авиакомпании «Уральские авиалинии».

Отмечается, что критическая ситуация возникла в результате попавшей в двигатели самолета стаи птиц. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

За медицинской помощью обратились 74 человека.