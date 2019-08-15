С пляжа Майорки эвакуировали туристов из-за лесного пожара

Отдыхающих на испанском острове Майорка эвакуировали с пляжа из-за пожара. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что возгорание произошло в лесу, расположенном на расстоянии 200 метров от зоны отдыха. Уточняется, что огонь охватил 250 квадратных метров леса.

Поясняется, что вскоре пламя удалось потушить, однако причина возгорания до сих пор не установлена.

По информации издания, с пляжа эвакуировали около ста туристов.

Ранее сообщалось, что Турецкий остров эвакуируют из-за пожара.