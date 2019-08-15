Компенсации получили более тысячи пострадавших под Ачинском

Денежные компенсации получили более тысячи человек, которые пострадали во время взрыва на артиллерийском заводе под Ачинском. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что за материальной помощью обратились 1,2 тыс. человек.

Общая сумма реализованных выплат составила почти 10 млн руб.

Уточняется, что в пункте временного размещения, расположенном в поселке Малиновка, находятся около 80 человек. Им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при ЧП под Ачинском возросло до 40.