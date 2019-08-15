На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе

На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе. Об этом сообщает DSA.

Отмечается, что показатели йода в воздухе незначительные.

Уточняется, что для анализа были взяты образцы с 9 по 12 августа.

В настоящее время невозможно определить, связаны ли такие показатели с ЧП на военном полигоне в Северодвинске.

Кроме того, существует вероятность попадания йода в воздух из производственных помещений.

Ранее сообщалось, что уровень радиации в Северодвинске при ЧП 8 августа был превышен в 4-16 раз.