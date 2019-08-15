На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
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На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе. Об этом сообщает DSA.
Отмечается, что показатели йода в воздухе незначительные.
Уточняется, что для анализа были взяты образцы с 9 по 12 августа.
В настоящее время невозможно определить, связаны ли такие показатели с ЧП на военном полигоне в Северодвинске.
Кроме того, существует вероятность попадания йода в воздух из производственных помещений.
Ранее сообщалось, что уровень радиации в Северодвинске при ЧП 8 августа был превышен в 4-16 раз.