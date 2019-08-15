Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Как выяснилось, в прошлом году самыми юными родителями стали мамы в возрасте 12 лет. Ведомство нашло четыре таких девочки в стране. Тринадцатилетние россиянки родили в 2018 году 34 ребенка. Также девочки, которые старше на год, произвели на свет 190 младенцев, причем некоторые из них завели второго ребенка.

Отмечается, что пятнадцатилетние девушки в прошлом году родили 919 детей, а шестнадцатилетние почти три тысячи младенцев.

По словам главы Института демографии Высшей школы экономики Анатолия Вишневского, в некоторых уголках России рождение детей в несовершеннолетнем возрасте считается нормальным.

Ранее сообщалось, что Алтай побил рекорд по доле беременных россиянок в 2018 году.