Археологи нашли захоронения третьего века до нашей эры в Крыму

В Крыму археологи во время раскопок в Кировском районе обнаружили остатки сооружений и захоронения, которые датируются III веком до нашей эры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного сотрудника отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН Ирину Рукавишникову.

По ее словам, археологи обнаружили все это в районе почти исчезнувшего кургана в поле.

Она отметила, что рядом с этим курганным пространством археологи нашли спиральные и кольцевые незамкнутые рвы, а внутри рвов обнаружили остатки погребений.

В ходе дальнейших исследований были открыты погребения людей, покрытые охрой, а также погребения более позднего периода, добавила Рукавишникова.

Рядом с погребениями ученые нашли частички керамики и бронзы.

Ранее останки кита возрастом около 10 млн лет нашли в Крыму.