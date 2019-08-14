Минюст направил запрос Минпросвещению об отмене нового перечня учебников

Минюст направил в Минпросвещения представление об отмене приказа № 345 от 28 декабря 2018 года, которым был утвержден новый федеральный перечень учебников. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, директор департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов Минюста Владимир Кочетков направил письменный запрос юридической фирме «Алруд», которая представляет интересы корпорации «Российский учебник».

По словам Кочеткова, приказ № 345 должен пройти через процедуру государственной регистрации, так как он имеет признаки нормативного правового акта. Тем не менее, в Минюст до сих пор не поступал приказ.

В свою очередь, представители Минпросвещения уверены в том, что документ не требует регистрации, ссылаясь на данные Минюстом в 2014 году сведений о том, что подобные приказы регистрации не подлежат.

Партнер «Алруда» адвокат Сергей Петрачков заявляет, что в письме Минюста указано на то, что нормативные акты без прохождения государственной регистрации не имеют юридической силы. То есть федеральный перечень учебников, утвержденный данным приказом, является недействительным. При этом Петрачков считает, что школы должны руководствоваться перечнем 2014 года при закупке учебников.

Ранее сообщалось, что 73 непригодных учебника направят на экспертизу.