Мать избитой в Ингушетии девочки хочет вернуть ее себе, заявила детский омбудсмен

Уполномоченный при главе республики Ингушетия по правам ребенка Зарема Чахкиева заявила, что мать избитой в республике девочки, которой пришлось ампутировать часть правой руки, хочет вернуть дочку себе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, мать девочки приехала к ней с адвокатом и сказала, что хочет забрать ребенка.

Кроме того, отметила уполномоченный по правам ребенка, она потребовала оплатить ей билеты в Москву.

«Я сказала, что не собираюсь этого делать...Где она раньше была?» — добавила Чахкиева.

Она также уточнила, что приехавшие женщины начали ей вскоре угрожать, и на этом разговор закончился.

Ранее врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки после операции.