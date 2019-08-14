Bild объяснила положение дел в Гонконге

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Положение в Гонконге грозит продолжить обостряться. Вмешательство Китая для того, чтобы положить конец демонстрациям, становится вероятнее — в интернете уже появляются видео о стягивании китайских войск к границам района. Об этом пишет Das Bild.

В материале отмечается, что изначально Гонконг был китайским городом, но впоследствии его захватила Британия. После Второй мировой войны регион стал крупнейшим экономическим центром мира. В начале 1980-х под давлением Китая и ООН начались переговоры о возвращении Гонконга в состав КНР. С 1 июля 1997 года регион стал специальным административным районом в составе страны. В настоящее время Гонконг не подчиняется Китаю: на протяжении 50 лет там действуют независимые правовая, судебная и экономическая системы. В то же время Пекин все больше вмешивается во внутренние дела региона и таким образом нарушает договоренности о внутренней автономии.

Уточняется, что формальным главой Гонконга является лидер КНР Си Цзиньпин, однако в действительности в городе свой административный секретарь Кэрри Лам. Она привержена китайским властям, население города ей не слишком доверяет. Поводом для протестов стал с закон об экстрадиции, позволяющий выдавать подозреваемых в нарушении закона КНР лиц на материк по запросу китайских органов. После того как правительство дало задний ход, начались демонстрации с требованием демократических реформ. В том числе люди требуют прямых и свободных выборов, амнистии всех арестованных из-за протестов людей, комиссии, которая займется расследованием случаев применения насилия сотрудниками полиции.