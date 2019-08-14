Запрет на курение в ресторанах и кафе появился в Черногории

На территории Черногории будет запрещено курение в общественных помещениях, включая рестораны и кафе. об этом сообщает RTCG.

Отмечается, что закон вступит в силу с 14 августа.

Кроме того, закон отменяет возможность, позволявшую выделить часть зала ресторана для курящих за дополнительную пошлину.

Теперь для курильщиков могут быть сделаны специальные изолированные комнаты, которые также не могут быть проходными и не должны превышать по площади 10 кв. м., а также 20% от всей площади заведения.

Ранее сообщалось, что электронные сигареты приравняли к обычным в Белоруссии.