Полиция заподозрила пенсионера в выращивании конопли в Ингушетии

В Ингушетии полицейские заподозрили 78-летнего пенсионера в выращивании конопли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное МВД.

Согласно ведомству, мужчина выращивал кусты дикорастущей конопли на своем приусадебном участке.

По словам самого пенсионера, он выращивал коноплю для изготовления веников.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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