Эксперты рассказали, какие грибы чаще всего собирают россияне

Жители России чаще всего собирают такие грибы, как белые и подберезовики, а раже всего волнушки и сморчки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Согласно имеющимся данным, 52% россиян собирают белые грибы, 35% — подберезовики. Кроме того, чаще всего граждане отдают предпочтение подосиновикам (33%), опятам (28%), маслятам (23%), груздям (21%) и лисичкам (20%). 1% опрошенных собирает волнушки, сморчки и моховики.

Чаще за грибами ходят жители Москвы и Санкт-Петербурга (47%). Города-миллионники (42%) и населенных пункты с 500-950 тысячами жителей собирают грибы реже.

Отмечается, сбор грибов популярен больше у мужчин, чем у женщин. Эта деятельность в большей степени привлекает людей от 35 до 44 лет (44%) и от 45 до 59 лет (45%).

Ранее сообщалось, что более 60% россиян ездят летом на дачу.