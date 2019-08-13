МЧС: увеличилось число пострадавших при восхождении на Эльбрус
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МЧС рассказало об увеличении числа пострадавших при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева.
Отмечается, что число пострадавших увеличилось до двух.
Уточняется, что оба альпиниста получили тяжелые травмы.
Кроме того, у одного из них — отек легких.
Ранее сообщалось, что российский альпинист пострадал при восхождении на Эльбрус.