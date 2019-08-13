МЧС: увеличилось число пострадавших при восхождении на Эльбрус

МЧС рассказало об увеличении числа пострадавших при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева.

Отмечается, что число пострадавших увеличилось до двух.

Уточняется, что оба альпиниста получили тяжелые травмы.

Кроме того, у одного из них — отек легких.

Ранее сообщалось, что российский альпинист пострадал при восхождении на Эльбрус.