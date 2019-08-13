Синоптики предрекли большое наводнение в Приморье из-за тайфуна

Синоптики предупредили, что тайфун «Кроса», приближающийся к Японскому морю, может вызвать сильные ливни, которые станут причиной нового наводнения в Приморье, передает РИА «Новости».

Уточняется, что вне зависимости от своего движения, тайфун окажет влияние на погоду в Приморском крае.

По данным синоптиков, высота волн в заливе Петра Великого будет достигать 3,5 метра.

Всего может выпасть до половины или до двух месячных норм осадков.

Метеорологи прогнозируют наводнение с высотой подъема уровня воды на реках центральных и западных районов на 2 метра.