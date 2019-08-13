Британские врачи прописали полоскание пенсионеру с застрявшей в горле челюстью

Британские врачи не могли понять, чем заболел 72-летний мужчина, но в итоге достали из его горла вставную челюсть, которая застряла там при операции, передает РИА «Новости».

Сообщается, что мужчине удалили опухоль в желудке, но позже он вернулся в больницу с жалобами на кровавый кашель.

Врачи сделали рентген и поставили ошибочный диагноз об инфекции нижних дыхательных путей, после чего прописали больному полоскания.

Позже мужчину госпитализировали, и тогда медики обнаружили у него в горле вставную челюсть, которая потерялась 8 дней назад.

Она состояла из металлической пластины и трех передних зубов. После того, как врачи извлекли челюсть, состояние больного улучшилось.