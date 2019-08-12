Союз православных журналистов обвинил члена ПЦУ в использовании символов нацистов
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Союз православных журналистов уличил украинского клирика в использовании нацистской символики. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что член Православной церкви Украины (ПЦУ) Сергей Ткачук также распространяет материалы, героизирующие дивизию СС «Галичина».
Уточняется, что клирик в основном распространял материалы через социальные сети.
Так он опубликовал ссылку на материал о «духовной опеке» украинской греко-католической церкви над нацистской дивизией.