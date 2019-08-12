Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сокращение трудовых будней, согласно предложению, не будет влиять на размер зарплаты.

По мнению ФНПР, четырехдневная рабочая неделя должна способствовать оптимизации времени труда и отдыха.

Уточняется, что сокращения рабочей недели оказалось в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства.

Ранее сообщалось, что россияне отказались меньше работать.