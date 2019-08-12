В базу «Миротворца» попал представитель миссии ОБСЕ в Донбассе

Россиянин Николай Алексеев, который является представителем миссии ОБСЕ в Донбассе, попал в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на сайте указана страница мужчины в социальных сетях, а также некоторые его высказывания.

Уточняется, что причиной внесения его в список стала продвижение идей «русского мира».

Кроме того, Алексеев якобы осуществлял «деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом».

Ранее сообщалось, что российский журналист Андрей Малахов внесен в список «Миротворца» после телемоста Россия — Украина.