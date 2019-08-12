Австралию накрыло снегом

В Австралии обильно выпадают снежные осадки. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что снежный фронт накрывает территорию страну начиная с Южной Австралии.

Кроме того, в стране отмечены ливневые дожди, а ветер достигает 120 м/с.

Уточняется, что температура воздуха в некоторых регионах Мельбурна опустилась до +10°C. Температурный режим в альпийских регионах в Виктории и Новом Южном Уэльсе опустится ниже нуля.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили россиян о заморозках до -2°C.