СК проведет проверку по заявлению девушки об избиении полицейским на митинге в Москве

Следственный комитет проведет проверку по заявлению Дарьи Сосновской, которая утверждает, что ее при задержании ударил сотрудник полиции в центре Москвы, передает ТАСС.

Адвокат Татьяна Молоканова уточнила, что в ведомстве приняли заявление и проведут доследственную проверку.

Ранее Росгвардия опровергла принадлежность к ней бойца, ударившего девушку в живот.

В социальные сети попало видео с задержанием девушки. На кадрах видно, как два сотрудника правоохранительных органов ведут девушку под руки, один из них бьет задержанную в живот.