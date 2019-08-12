Девушка подала в СК заявление на избившего ее полицейского

Татьяна Молоканова, которая представляет интересы активистки Дарьи Сосновской, обвинившей сотрудника полиции в избиении после согласованной акции, которая проходила в центре столицы 10 августа, рассказала, что ее подзащитная подала заявление, передает ТАСС.

По словам активистки, она подала заявление в СК.

«В ведомстве его приняли, в ближайшее время начнут доследственную проверку», — рассказала Сосновская.

Уточняется, что девушка получила ушиб грудной клетки и мягких тканей головы.

Ранее Росгвардия опровергла принадлежность к ней бойца, ударившего девушку в живот.