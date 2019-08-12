Мотыльки-однодневки заполонили улицы Благовещенска

Мотыльки-однодневки заполонили улицы города Благовещенска в Амурской области, дворники города собрали огромные мешки с трупами насекомых. Об этом сообщает «Амурская правда».

Отмечается, что за минувшие выходные, с 10 по 11 августа, возле набережной реки Амур и памятника бронекатеру образовался плотный «сугроб» из насекомых. Ученые связывают массовое появление поденок и комаров с паводком, который внес изменения в экосистему.

Биологи также предупреждают об увеличение численности и некоторых видов животных, в том числе серой полевки. Кроме того, увеличение количества, также и смерти мотыльков связано с брачным периодом. Во время спаривания в танце самец погибает сразу, а самка — после того, как отложит яйца, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ученые сообщили о росте числа жуков-вредителей в России из других стран.