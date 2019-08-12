«Ъ»: экс-сотрудник ФСБ получил срок за вымогательство 21 млн рублей

Бывший сотрудник управления ФСБ по Москве и Московской области капитан Роман Князев приговорен к девяти годам лишения свободы за похищение бизнесмена и вымогательство 21 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, 35-летний чекист сформировал преступную группу из восьми молодых спортсменов, с помощью которых в дальнейшем устроил засаду возле дома предпринимателя у поселка Петровский парк в Истринском районе.

Команда Князева в форме бойцов спецотряда быстрого реагирования (СОБР) остановили автомобиль Land Cruiser, разбили кувалдой лобовое стекло, водителя ослепили мощным фонарем, после вытащили сидевшего внутри машины бизнесмена на улицу, избили и увезли его с мешком на голове. Мужчине угрожали и просили дать расписку о якобы имеющемся долге в 21 млн рублей. Его бросили в лесу в связанном виде. Позже бизнесмену удалось освободиться и выйти на встречу к дежурившему на дороге наряду ДПС.

Пострадавший заявил в СКР о похищении и вымогательстве денег по расписке.

В конце 2016 года правоохранительные органы задержали чекиста и его сообщников. Их осудили на сроки от семи до девяти лет за грабеж, кражу и угон автомобиля. Максимальное наказание получил Князев как организатор нападения и лидер группировки.

Ранее сообщалось, что предполагаемого организатора разбоя с участием сотрудников ФСБ арестовали.