В США аллигатор съел 45-килограммового питбуля на глазах хозяйки
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В США в штате Флорида аллигатор съел 45-килограммового питбультерьера во время его прогулки возле пруда. Об этом сообщает Bay News 9.
По словам хозяйки собаки, она гуляла с ним недалеко от водоема, когда аллигатор выпрыгнул из водоема и быстро утащил животное с собой.
Она отметила, что аллигатор был таким быстрым, что у пса не оставалось ни малейшего шанса.
Женщина добавила, что аллигатор был в длину не менее трех метров.
После произошедшего к пруду приехали специалисты по отлову аллигаторов.
Ранее сообщалось, что лебедь жестоко расправился с собакой на глазах у хозяина.