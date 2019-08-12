В США аллигатор съел 45-килограммового питбуля на глазах хозяйки

В США в штате Флорида аллигатор съел 45-килограммового питбультерьера во время его прогулки возле пруда. Об этом сообщает Bay News 9.

По словам хозяйки собаки, она гуляла с ним недалеко от водоема, когда аллигатор выпрыгнул из водоема и быстро утащил животное с собой.

Она отметила, что аллигатор был таким быстрым, что у пса не оставалось ни малейшего шанса.

Женщина добавила, что аллигатор был в длину не менее трех метров.

После произошедшего к пруду приехали специалисты по отлову аллигаторов.

Ранее сообщалось, что лебедь жестоко расправился с собакой на глазах у хозяина.