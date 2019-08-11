Гатчинский священник, грубо крестивший ребенка, отчитал его мать

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Священник из Гатчины игумен Фотий (Нечепоренко), который грубо покрестил годовалого ребенка, отчитал мать малыша Анастасию Алексееву. Об этом передает телеканал «360».

Как стало известно, Алекссеву отчитали за незнание молитвы «Отче наш».

Сама мама признается, что испугалась того, что ребенок захлебнется и поэтому стала вырывать его у игумена.

Кроме того, священник раскритиковал крестного из-за плохой подготовки к проведению крещения.

Отмечается, что Фотий отстранил его от проведения церковного обряда.

Ранее сообщалось, что Фотия отстранили от службы.