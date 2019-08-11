Атаковавший Китай супертайфун вызовет подъем вод в Приморье
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тайфун «Лекима», который атаковал Китай, повлияет на воды в Приморский край. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что в западных, центральных и северо-восточных районах Приморья ожидается 11 и 12 августа будет сильный ливневый дождь.
Уточняется, что обильные осадки приведут к подъему вод в реках Приморского края.
Кроме того, в реке Уссури и озере Ханка ожидается подъем воды до 140 см, поэтому ожидается выход вод из берегов и подтопление территорий.
Ранее сообщалось, что в отрезанный из-за наводнения поселок Иркутской области доставили гумпомощь.