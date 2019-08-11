Атаковавший Китай супертайфун вызовет подъем вод в Приморье

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тайфун «Лекима», который атаковал Китай, повлияет на воды в Приморский край. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что в западных, центральных и северо-восточных районах Приморья ожидается 11 и 12 августа будет сильный ливневый дождь.

Уточняется, что обильные осадки приведут к подъему вод в реках Приморского края.

Кроме того, в реке Уссури и озере Ханка ожидается подъем воды до 140 см, поэтому ожидается выход вод из берегов и подтопление территорий.

Ранее сообщалось, что в отрезанный из-за наводнения поселок Иркутской области доставили гумпомощь.