Число погибших в результате оползня в Мьянме увеличилось до 51

Из-за оползня в штате Мон на юго-востоке Мьянмы снова возросло число погибших. Об этом передает агентство Синьхуа, ссылаясь на пожарную службу.

Согласно поступившей информации, из-за этого природного явления погибло уже 51 человек.

При этом до этого сообщалось о 41 умерших.

Как отмечается, проливные дожди привели к оползню в штате Мон.

Также известно, что из-за сильных ливней в населенном пункте Паунг несколько поселков были затоплены.

Ранее информировали, что в результате наводнения в Индии погибло уже более 100 человек.