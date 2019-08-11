В самоубийстве миллиардера-педофила в США увидели «российский след»

Журналист MSNBC Джо Скарборо заявил о российском следе в истории с самоубийством миллиардера Джеффри Эпштейна.

Он отметил, что после известия о смерти Эпштейна многие сторонники американского лидера Дональда Трампа в твиттере стали предлагать свои версии произошедшего.

Скарборо обратил внимание, что почти во всех версиях самоубийство было названо чушью.

» Парень, у которого была информация, которая могла бы разрушить жизни богатых и влиятельных людей, найден мертвым в своей тюремной камере. Как предсказуемо… русские », — написал он.

Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, покончил с собой в тюрьме.