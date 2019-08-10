«Желтые жилеты» снова вышли на акцию в Париже
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В Париже проходит очередная акция сторонников движения «желтых жилетов». Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что с утра протестующие собираются у станции метро Villiers в XVII округе Парижа.
Уточняется, что участников акции скандируют слоганы «Мы здесь, Эммануэль Макрон». Обстановка на акции спокойная.
Кроме того, участники начали движение в сторону кольцевой дороги вокруг Парижа. Правоохранители избирательно производят досмотр людей.
Заявляется, что столкновений с полицией зафиксировано не было.
Ранее сообщалось, что задержан лидер «желтых жилетов» в Париже.