«Желтые жилеты» снова вышли на акцию в Париже

В Париже проходит очередная акция сторонников движения «желтых жилетов». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что с утра протестующие собираются у станции метро Villiers в XVII округе Парижа.

Уточняется, что участников акции скандируют слоганы «Мы здесь, Эммануэль Макрон». Обстановка на акции спокойная.

Кроме того, участники начали движение в сторону кольцевой дороги вокруг Парижа. Правоохранители избирательно производят досмотр людей.

Заявляется, что столкновений с полицией зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что задержан лидер «желтых жилетов» в Париже.