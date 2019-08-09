В Сирии пропал российский активист
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Лидер движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников пропал в Сирии. Об этом передает РБК, принадлежащее Григорию Березкину.
Как стало известно, активист исчез после поездки с волонтерами в провинцию Большой Идлиб.
Сообщается, что туда они направлялись для оказания помощи попавшим в рабство выходцам из России и СНГ.
Согласно полученным сведениям, Мельников и сопровождавшие его волонтеры в назначенное время не вышли на связь.
Ранее сообщалось, что беспилотники Воздушно-космических сил России атаковали артиллерийские установки террористов в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.