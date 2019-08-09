Мэр Львова попросил выкупать бездомных, чтобы не пугать туристов

Мэр Львова Андрей Садовый поручил создать условия для регулярного купания бездомных, сообщает УНИАН.

Садовый заявил, что в городе, особенно по утрам, часто можно увидеть, как на скамейках отдыхают люди, которым негде жить.

«Их внешний вид немного отпугивает львовян. Я бы хотел, чтобы вы продумали возможность для этих людей регулярно — хотя бы раз или дважды в неделю посещать баню или другие учреждения, где они могли бы помыться, чтобы бездомные были в адекватном виде», — сказал он.

Садовый призвал частный сектор поучаствовать в решении проблемы.