Пользователи Сети высмеяли поднятие украинского флага в Крыму

Пользователи Сети с юмором отреагировали на поднятие украинского флага в крымском Судаке. Об этом передает РИА «Новости».

Как сообщалось до этого, флаг подняли в память о погибших 6 августа в Донбассе четырех военных.

Отмечается, что некоторые пользователи Сети назвали этот шаг бешенством от бессилия. Другие написали, что флаг, «как подняли, так и спустят».

Ранее советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев назвал тех, кто поднял флаг, местными патриотами Украины.