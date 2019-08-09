Медведь упал с обрыва на полицейскую машину в Калифорнии

В Калифорнии медведь сорвался с обрыва и упал на машину сотрудника полиции, сообщает KRCR News.

По данным портала, полицейских направлялся на срочный вызов, когда ему на капот приземлился взрослый медведь.

От удара в машине выбило лобовое стекло, после чего автомобиль слетел с трассы и перевернулся. Транспортное средство загорелось, однако сотрудник полиции успел выбраться наружу.

Животное после инцидента убежало в горы, о его состоянии ничего неизвестно.