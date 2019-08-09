ФСИН проведет в Москве турнир по вождению автозаков
close
ФСИН России проведет 10 августа в Москве турнир по вождению автозаков, сообщает ТАСС.
Как рассказали в пресс-службе столичного управления ФСИН, участники турнира продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания ПДД и навыки стрельбы.
Соревнование пройдет на базе управления конвоирования УФСИН в Капотне.
Ранее сообщалось, что представители Федеральной службы исполнения наказаний России безвозмездно передали Кубе пять автозаков тропического типа.