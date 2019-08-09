ФСИН проведет в Москве турнир по вождению автозаков

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Александр Кокорин в автозаке Александр Кокорин в автозаке
Александр Кокорин в автозаке
Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

ФСИН России проведет 10 августа в Москве турнир по вождению автозаков, сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе столичного управления ФСИН, участники турнира продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания ПДД и навыки стрельбы.

Соревнование пройдет на базе управления конвоирования УФСИН в Капотне.

Ранее сообщалось, что представители Федеральной службы исполнения наказаний России безвозмездно передали Кубе пять автозаков тропического типа.