В аптеках Архангельска и Северодвинска закончился йод после взрыва на военном полигоне

С прилавок аптек Архангельска и Северодвинска исчез йод после взрыва на военном полигоне недалеко от деревни Ненокса. Об этом пишет местный портал 29.RU.

Сообщается, что препарат закончился в шести из пятнадцати аптек, в остальных их них также был высокий спрос на товар. Фармацевты считают, что йод начали скупать из-за взрыва под Северодвинском, в результате которого погибли два человека и еще трое пострадали.

Ранее сообщалось, что в Северодвинске было зафиксировано повышение радиационного фона впоследствии взрыва на военном полигоне недалеко от деревни Ненокса.